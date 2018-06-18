Киев, 18 июня, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В своей деятельности новое руководство Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» отказывается от услуг посредников, которые ранее «кормились на государственном имуществе». Об этом 18 июня сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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"Наши оппоненты с обеих сторон предпочли бы, чтобы Украина оказалась безответственной и слабой… То, что делаем мы в Нафтогазе, не укладывается в эту картину и вызывает у некоторых откровенное раздражение. Мы защищаемся и выиграем. Мы убираем посредников, которые годами кормились на государственном имуществе. Мы заставляем нести ответственность за свои решения тех, кто их принимал. Мы добиваемся, чтобы правила применялись одинаково для всех. Мы не воруем и не берем взяток, зато обеспечиваем своим сотрудникам честное и конкурентное вознаграждение, сопоставимое с их результатами», — говорится в сообщении НАК в Фейсбуке.

В свою очередь министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007—2010 годах Алексей Кучеренко отметил, что с приходом нового руководства в «Нафтогаз» посредников стало больше, поскольку теперь НАК закупает газ не напрямую у России, а через посреднические компании, зарегистрированные в Швейцарии.

«Смотрим на карту Европы. Чего бы нам ни хотелось, справа, на востоке, у нас Россия. Газовые трубы входят именно с востока, больше ниоткуда. Слева, на западе, у нас Словакия, Венгрия, Польша… В 2017 году Россия прогнала на Европу 93 млрд кубов газа. Рекордный показатель. Обращаю ваше внимание — в этом году мы еще на более высокий рекорд идем. Плюс 15% по результатам первого квартала. То есть Россия шарашит на Европу всё больше и больше газа, а мы его потом покупаем на границе со Словакией, где построен так называемый bye-pass, перемычка. Газ проходит за границу, тут же возвращается, и мы платим за него плюс $30−40 за тысячу кубов. Торгуют им 10−15 компаний, преимущественно они в Швейцарии зарегистрированы. Газовые трейдеры, понимаете? На самом деле гениальная система», — рассказал Кучеренко в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, в ноябре 2015 года «Нафтогаз» прекратил прямые закупки газа у российской компании «Газпром». Украина начала импортировать газ по реверсу из Польши, Венгрии и Словакии.

Как сообщалось, в 2017 году Украина нарастила импорт газа из стран ЕС на 27% — до 14,1 млрд кубометров с 11,1 млрд кубометров в 2016 году. «Важным результатом года стало увеличение объемов и доли импорта частными трейдерами и потребителями газа. В прошлом году эти компании импортировали в 1,8 раза больше газа, чем в 2016 году — 5,4 млрд куб. м против 2,9 млрд куб. м», — сообщала в феврале пресс-служба НАК.

Отмечается также, что в 2017 году газ на Украину импортировали 67 компаний против 34 компаний в 2016 году. При этом ни одна из этих компаний не поставляет более 30% объема импортируемого газа. Годом ранее «Нафтогаз» импортировал с европейского рынка 8,7 млрд куб. м газа, что на 500 млн куб. м (6%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.