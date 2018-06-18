Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Попытки контролировать интернет в целях ограничения свободы на информацию не увенчаются успехом. Об этом на IV Международном форуме пространственного развития в Петербурге заявила политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман, передает 18 июня корреспондент ИА REGNUM.

Olli Henze Блокировка

По словам Шульман, попытки возводить барьеры во всемирной сети — это реакция национальных государств на утрату своих преимуществ как политического института. Ранее национальные государства выиграли конкуренцию как институт за счет того, что могли концентрировать внутри себя основные ресурсы: людей, товары, деньги и информацию, то есть повестку дня.

Однако сегодня почти ничего из этого уже не работает — люди свободно перемещаются в пространстве, они «ликвидны» и «текучи», товары всё легче и легче передвигаются благодаря глобализации, появляются криптовалюты, которым не нужны эмиссионные центры, а информация не знает границ.

«Информация достижима из любой точки мира. Навязывать свою идеологию в своих территориальных границах пытаются, безумное количество ресурсов в это вкладывается, берегут, как могут, как кощееву иглу, свои национальные телеканалы — понятно, почему. Это почти последнее, что осталось, и с этим всё труднее и труднее. Пытаются контролировать интернет, выстраивают какие-то деревянные заборчики, чтобы заблокировать, но выглядит это всё чем дальше, тем более жалко. У одного Китая это более-менее получается, но они это начали 20 лет назад. Все остальные страны, спохватившись, не смогут ничего подобного изобразить, это всё трепыхания», — заявила Екатерина Шульман.

Тем не менее, на ее взгляд, из этого не следует, что национальные государства, утратив тотальный контроль над упомянутыми ресурсами, неминуемо сгинут в XXI веке. Политолог напомнила, что национальные государства всё еще обладают ресурсом политической власти и силой инерции, традиций, которые нельзя недооценивать. По мнению Шульман, национальные правительства осознают сложившиеся тенденции, что видно по их действиям — протекционистской экономической политике, ограничению миграционных потоков и другим — но все они пока безуспешны

Выступивший в ходе дискуссии разработчик «ВКонтакте» Сева Жидков согласен, что количество свобод человека растет с прохождением индустриальных революций, и не стоит беспокоиться, что прорывные информационные технологии будут их «абсорбирвать» за счет своей самостоятельности.

«Я считаю, что наша основная задача — это соединять людей. И мы не можем повлиять на то, о чем они говорят, о чем высказываются на своей платформе, можем только направить в правильное русло», — сказал он. Жидков сравнил взаимодействие соцсетей, считывателей Big Data, с «общением» человека и уже привычного автомобильного навигатора.

«Он говорит тебе, куда ехать, но ты все еще можешь повернуть направо, в другую сторону, он не управляет пока твоей машиной. Но если будет управлять, нужно оставить руль в режим Self-Driving Car, чтобы ты мог отвернуться. Также и здесь, важно, что люди сами выбирают, сами влияют на то, что происходит вокруг них», — считает Жидков.

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