Евросоюз близок к отмене санкций против России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Повод задуматься: в Евросоюзе нарастают антисанкционные настроения;
- Заинтересованы многие: в Австрии назвали аргументы в пользу «СП-2»;
- Поиск точек роста: что поможет отношениям Союзного государства;
- Новый пост: Евгений Зиничев возглавил правительственную комиссию по ЧС;
- Новые функции: утверждено положение о Министерстве образования и науки РФ.
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