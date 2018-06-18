Брест, Белоруссия, 18 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил проведение во Пскове очередной сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

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«Мы говорим о возможном проведении заседания, не исключаю, что это будет Псков», — сказал Володин журналистам.

Он отметил, что предстоит обсудить бюджет Союзного государства. По словам Володина, именно «планы во много определят место, где предстоит собраться».