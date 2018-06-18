Украинцам перед выборами нужна массовая психотерапия — эксперт
Киев, 18 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Жители Украины нуждаются в сеансе коллективной психотерапии на фоне чрезмерной политизации. Так считает директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
«Что меня удручает, так это катастрофическая негативистская зацикленность на конкретных политических персоналиях. Упоминаешь Порошенко, получаешь волну ненависти, упомянул Ю. Тимошенко — опять волна ненависти. То же самое при упоминании Анатолия Гриценко (экс-министр обороны Украины). И т.д. и т.п. Меня начинают мучить сомнения. Может, нам не президент нужен, а новый Кашпировский с сеансом коллективной психотерапии?» — задался вопросом Фесенко на своей странице в Фейсбуке.
С ним соглашается блоггер Андрей Кулик, который заметил наличие когнитивного диссонанса в массовом сознании украинцев. В подтверждение этого он привел пример избрания президентом Украины Петра Порошенко — бывшего сооснователя Партии регионов, с деятельностью которой якобы боролся майдан.
«Вот тут трудно не согласится, сколько «кашпировских» и «чумаков» в зомбоящиках завелось, что может быть даже то, чего быть не может. Например, майдан боролся против Партии регионов и олигархов, а президентом стал создатель Партии регионов и по совместительству олигарх», — написал Кулик на своей странице в Фейсбуке.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году соцопросы украинцев показывают, что у действующего президента Порошенко — самый высокий уровень антирейтинга. Так, по данным опроса социологической группы Рейтинг, обнародованным 26 апреля, 45,3% опрошенных в ходе исследования граждан Украины не проголосовали бы за действующего президента ни при каких условиях.
За экс-премьера Украины Арсения Яценюка никогда не проголосовали бы 25,6%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 25,2%, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 24,2%, лидера «Свободы» Олега Тягнибока — 18,4%, сопредседателя фракции Оппозиционный блок Юрия Бойко — 17,1%, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича — 15,9%. Мэр Львова Андрей Садовой в антирейтинге получил 11,3%, шоумэн Владимир Зеленский получил 10,3%, музыкант Святослав Вакарчук — 9,5%, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 8,5%.
Исследование проводилось 10−22 апреля, было опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 1,5%.