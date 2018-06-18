Киев, 18 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Жители Украины нуждаются в сеансе коллективной психотерапии на фоне чрезмерной политизации. Так считает директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Франсиско Гойя. Сумасшедший дом. 1814 г

«Что меня удручает, так это катастрофическая негативистская зацикленность на конкретных политических персоналиях. Упоминаешь Порошенко, получаешь волну ненависти, упомянул Ю. Тимошенко — опять волна ненависти. То же самое при упоминании Анатолия Гриценко (экс-министр обороны Украины). И т.д. и т.п. Меня начинают мучить сомнения. Может, нам не президент нужен, а новый Кашпировский с сеансом коллективной психотерапии?» — задался вопросом Фесенко на своей странице в Фейсбуке.

С ним соглашается блоггер Андрей Кулик, который заметил наличие когнитивного диссонанса в массовом сознании украинцев. В подтверждение этого он привел пример избрания президентом Украины Петра Порошенко — бывшего сооснователя Партии регионов, с деятельностью которой якобы боролся майдан.

«Вот тут трудно не согласится, сколько «кашпировских» и «чумаков» в зомбоящиках завелось, что может быть даже то, чего быть не может. Например, майдан боролся против Партии регионов и олигархов, а президентом стал создатель Партии регионов и по совместительству олигарх», — написал Кулик на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году соцопросы украинцев показывают, что у действующего президента Порошенко — самый высокий уровень антирейтинга. Так, по данным опроса социологической группы Рейтинг, обнародованным 26 апреля, 45,3% опрошенных в ходе исследования граждан Украины не проголосовали бы за действующего президента ни при каких условиях.

За экс-премьера Украины Арсения Яценюка никогда не проголосовали бы 25,6%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 25,2%, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 24,2%, лидера «Свободы» Олега Тягнибока — 18,4%, сопредседателя фракции Оппозиционный блок Юрия Бойко — 17,1%, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича — 15,9%. Мэр Львова Андрей Садовой в антирейтинге получил 11,3%, шоумэн Владимир Зеленский получил 10,3%, музыкант Святослав Вакарчук — 9,5%, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 8,5%.

Исследование проводилось 10−22 апреля, было опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 1,5%.