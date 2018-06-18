Симферополь, 18 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. После открытия Крымского моста и за счёт этого ещё большей интеграции Крыма в российскую экономику новый виток санкций вообще никак не скажется на экономике полуострова. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Фетисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

«Решение Евросоюза о продлении санкций является политическим, но абсолютно бессмысленным с точки зрения экономики. Вообще следует смириться с тем, что санкционная блокада Крыма продлится ещё один-два года как минимум, и планировать развитие экономики полуострова исходя из этого фактора. Несмотря даже на то, что Россия ведёт активную дипломатическую работу по отмене санкций и добилась значительных успехов в этом вопросе», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно, что Совет ЕС решил продлить санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Власти Крыма в ответ заявили, что по-прежнему считают международные ограничения незаконными, однако уверены, что они стимулируют развитие российской экономики.