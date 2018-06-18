Продление антироссийских санкций — решение экономически бессмысленное
Симферополь, 18 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. После открытия Крымского моста и за счёт этого ещё большей интеграции Крыма в российскую экономику новый виток санкций вообще никак не скажется на экономике полуострова. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Фетисов.
«Решение Евросоюза о продлении санкций является политическим, но абсолютно бессмысленным с точки зрения экономики. Вообще следует смириться с тем, что санкционная блокада Крыма продлится ещё один-два года как минимум, и планировать развитие экономики полуострова исходя из этого фактора. Несмотря даже на то, что Россия ведёт активную дипломатическую работу по отмене санкций и добилась значительных успехов в этом вопросе», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно, что Совет ЕС решил продлить санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Власти Крыма в ответ заявили, что по-прежнему считают международные ограничения незаконными, однако уверены, что они стимулируют развитие российской экономики.