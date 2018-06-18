Осло, 18 июня, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Министерство нефти и энергетики Норвегии сегодня, 16 июня, объявило о выдаче лицензий на добычу нефти на шельфе северных морей. Три из предлагаемых лицензий расположены в Норвежском море и девять в Баренцевом море.

Carey Akin Буровая установка

«Открытие новых разведочных площадей имеет важное значение для достижения целей нефтяной политики Норвегии. Очередной раунд выдачи лицензий является подтверждением того, что нефтяные компании видят возможности для дальнейшего прибыльного нефтяного бизнеса на севере», — считает министр нефти и энергетики Норвегии Терье Севикнес.

По данным Норвежского директората нефти, в Баренцевом море находится примерно 2/3 оставшихся нефтяных запасов Норвегии. Девять вновь выделенных участков в Баренцевом море находятся в наименее изученных геологических провинциях. Два из них соседствуют с уже открытыми месторождениями. При разработке таких участков рассчитывать на большие запасы углеводородов не приходится, но такой подход позволяет компаниям сэкономить на издержках, так как вся необходимая инфраструктура уже создана.

Компаниями с лицензионными пакетами в этом районе являются AkerBP, Equinor (бывший Statoil), Lundin, OMV, Spirit, DEA, Wintershall и Petoro.

Участки, выделенные в качестве лицензионных, дают возможность нефтяным компаниям вести работы по бурению вблизи от охраняемой зоны архипелага Шпицберген, а также от заповедного острова Медвежий.

Решению властей о выдаче новых лицензий противятся природоохранные организации. Напомним, экологические активисты выступают против выделения новых площадей под бурение скважин, аргументируя это тем, что Норвегия таким образом нарушает Парижское соглашение по климату.

Для Норвегии нефтегазовый сектор играет огромную экономическую роль. Согласно информации Еврокомиссии, на этот сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. Большая часть экспорта норвежских углеводородов идет в страны ЕС. На мировом нефтяном рынке доля Норвегии составляет около двух процентов.