Новосибирск, 18 июня, 2018, 16:28 — ИА Регнум. В День города Новосибирска для тех, кто планирует остаться на праздничные фейерверки, будут организованы дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщает Западно-Сибирская железная дорога на своём официальном сайте. Как уточняет корреспондент ИА REGNUM, 24 июня в Новосибирске пройдёт 15-й фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города». Начнётся он в парке «Городское начало» на набережной реки Обь в 22:45 часов, завершится до 23:30 (время местное).

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«Для пассажиров Западного направления на левый берег электропоезд будет следовать до станции Обь, для пассажиров Южного направления и жителей Академгородка — до станции Бердск, для пассажиров Жеребцовского направления и жителей Первомайского района — до станции Издревая. Время указано местное: Новосибирск — Обь, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:40, прибытие на станцию Обь в 00:10; Новосибирск — Издревая, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:34, прибытие на станцию Издревая в 00:20; Новосибирск — Бердск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:44, прибытие на станцию Бердск в 00:45», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к 125-летию города Новосибирска разработано специальное мобильное приложение «ЭтоНово» с картой праздничных мероприятий. Установленное на мобильное устройство приложение даёт право на бесплатный проезд в метро. На День города 24 июня запланировано около 300 мероприятий.

Отметим, что мероприятия к 125-летию Новосибирска начались с 14 июня и завершаться 30 июня.

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Новосибирск образован в 1893 году, до 1895 года он значился как посёлок Александровский, до 1917 гола — посёлок Ново-Николаевский, до 1926 года — Новониколаевск. День города традиционно проходит в последнее воскресенье июня. В В 2018 году уНовосибирска круглая дата — 125-летие. Праздник пройдёт под девизом «Мечтать. Стремиться. Достигать».