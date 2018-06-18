Москва, 18 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. В Москве выпускные балы пройдут в ночь с 23 на 24 июня. Традиционными местами массовых празднований станут Парк культуры и отдыха им. Горького, Государственный Кремлевский дворец и сами образовательные учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 июня в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

В выпускных мероприятиях примут участие около 54 тыс. выпускников, из них в парке им. Горького соберутся около 20 тыс. человек. За безопасность во время празднований будет отвечать департамент региональной безопасности города Москвы, а на базе главного управления МВД создадут оперативный штаб.

Попасть на «выпускные площадки» смогут только зарегистрированные на сайте правительства Москвы выпускники и официальные сопровождающие, которым выдадут пропускные браслеты со специальным штрих-кодом. Вход на площадки будет открыт с восьми вечера 23 июня до шести утра 24 июня.

Для безопасности будут установлены три линии контроля, а зайти и выйти с территории праздника можно будет лишь один раз. Если школьник решит покинуть территорию не в составе группы, то необходимо оформить письменное разрешение о передачи его родителям или законным представителям.

Территорию парка исследуют кинологи и закроют до начала праздника. Следить за выпускниками и их безопасностью будут сотрудники частных организаций, полиции и Росгвардии, также у мест празднований будут дежурить пять бригад скорой медицинской помощи. Во время перемещений по городу выпускников будет сопровождать наряд полиции и сотрудники ГИБДД. Охранять детей планируется и со стороны Москвы-реки, где в несколько смен будут дежурить спасатели. Выход к воде перекроют железными ограждениями.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году выпускной в Москве посвятили 870-летию столицы. Помимо ярких выступлений популярных артистов, которых выбрали общим голосованием сами выпускники, в Парк Горького устроили историческое шоу, разделив на несколько временных зон. Можно было совершить путешествие в прошлое по световому тоннелю, а также насладиться забавами средневековой Москвы, ознакомиться с этикетом дворян XVIII века, побывать на квартирнике 60-х или станцевать в стиле 80-х гг. Были организованы инсталляции, посвященные Великой Отечественной войне, и придумана отдельная специальная программа для сопровождающих.

В 2018 году доступ к местам традиционных выпускных празднований в Москве частично ограничат в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Выпускники не смогут посетить смотровую площадку на Воробьевых горах, так как там расположилась зона фестиваля болельщиков мундиаля.