Душанбе, 18 июня, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Правительство Таджикистана изучает предложение государственного сберегательного банка «Амонатбанк» о выдаче кредитов в национальной валюте Китая, сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на источник в банке.

David Dennis Изображение Мао Цзэдуна на юане

По данным финансовой организации, банк согласовал предложение с ответственными ведомствами. «Амонатбанк» планирует привлечь 60 млн юаней ($9,3 млн), которые будут выделены на импорт производственно-технического оборудования. Предприниматели смогут потратить деньги только в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня посол Таджикистана в Китае Парвиз Довлатзода высоко оценил взаимодействие в рамках ШОС. По его словам, «шанхайский дух» усилит организацию и создаст благоприятные возможности для адаптации новых членов организации.