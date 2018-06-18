Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 июня, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Жители деревни Охотино Переславского района Ярославской области записали видеообращение к Владимиру Путину о том, что новый собственник перекрывает подъезды и подходы к домам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Представители инвестора утверждают, что все происходит в рамках закона и по соглашению с жителями.

Скриншот с сайта youtube.com Обращение жителей Охотино

Авторы обращения считают, что собственник, купивший земли около деревни, нарушает их права и не оставляет возможностей свободно проходить к участкам и в лес.

«Все земли вдоль нашей деревни скупил миллионер Владимир Ермошин. На публичных слушаниях в 2011 году нам обещали ремонт дороги, медпункт, магазин, свободный проезд для пожарной и строительной техники, свободный проход через земли собственника в соседний поселок, в лес и на станцию. В результате мы получили сплошной забор и ров вдоль всей деревни», — говорится в видеообращении.

Жители утверждают, что прохода через земли Владимира Ермошина нет, и поэтому приходится ходить на станцию на 4 километра дальше. Кроме того, забор стоит частично и на землях, не принадлежащих инвестору, а являющихся собственностью района. Во время фестиваля на даче художника Константина Коровина, проходившего в деревне Охотино 9 июня 2018 года, инициативная группа жителей вышла с протестом к участникам праздника. Темой захвата земель заинтересовались СМИ. Отчасти фестиваль и комплексное освоение земель вокруг деревни связаны, потому что Владимир Ермошин помогает восстанавливать дачу Коровина, а также намерен возродить тропу между дачами Коровина и Шаляпина, проходящую по его землям.

«Как раз к праздникам на даче Коровина калитку открывают, через ров перекидывают мостки, появляется доступ на земли Владимира Ермошина. Раньше сразу после фестиваля калитку закрывали и мостки убирали. Сейчас пока доступ открыт, но мы уверены, что как только шум вокруг Охотина затихнет, все вернется на круги своя. Мы были на приеме у главы района Валерия Астраханцева, который сказал, что собственнику выдано предписание демонтировать забор, стоящий на муниципальной земле, до 1 июля. Будем ждать 1 июля, потому что ситуация, когда деревня разделена на части и из одной нельзя попасть в другую, абсурдна. Мы считаем, что с самого начала была допущена ошибка, когда купленные Владимиром Ермошиным земли присоединили к деревне», — сказал житель Охотина, автор обращения к Владимиру Путину Денис Виноградов.

Представитель Владимира Ермошина Дмитрий Панин, в свою очередь, отвергает все обвинения, выдвинутые жителями.

«Мы занимаемся комплексным обустройством территории, выполняем все обещания и договоренности. В связи с изменением концепции развития мы не стали строить магазин, зато теперь в планах художественная школа для детей, здание для проведения общественных мероприятий. Мы построили часовню, поставим лавочки и урны. Здесь будет туристический комплекс. Жителям, большинство которых, кстати, дачники, и не живут в Охотино постоянно, не нравится, что кто-то купил землю и осваивает ее. Но это развитие и благоустройство всей деревни. Мы помогаем реставрировать дачу Константина Коровина, обустраиваем тропу между дачами Коровина и Шаляпина. Что касается нашего забора на участке муниципальной земли, то этот факт имеет место, но у нас есть договоренность с районной администрацией о выкупе этого участка. В течение трех месяцев этот вопрос будет решен. В целях сохранения чистоты и безопасности территории собственник обнес свой участок забором, однако есть калитка и мостки через канаву. Проход открыт», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель Владимира Ермошина Дмитрий Панин.

Впрочем, жители деревни не верят утверждениям представителей собственника и считают, что чиновники поддерживают инвестора, а о простых людях не думают. Вопрос жителей Охотина на «прямой линии» с Владимиром Путиным не прозвучал, но все-таки охотинцам удалось привлечь внимание СМИ к своей проблеме. Также активисты из Охотина планируют объединить усилия с борцами против застройки берегов Плещеева озера.