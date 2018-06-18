Нижний Новгород, 18 июня, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде встречаются сборные Швеции и Южной Кореи, одни из самых загадочных сборных мира, от которых можно на самом деле ждать чего угодно.

Fifa.com Матч Швеция — Южная Корея

Корейцы доказали это на домашнем чемпионате мира — 2002, где вышли в полуфинал. С тех пор их успехи не столь велики, но сборная эта крепкая. Достаточно сказать, что в ней играют два отличных игрока, представляющих английскую премьер-лигу, — Ки Сун Ён и, прежде всего, Сон Хын Мин.

При этом перед матчем со шведами тренер корейцев предпринял забавный тактический манёвр. Игроки его команды взяли сразу по 4 разных номера. Для того чтобы запутать шведов. Как заявил главный тренер Южной Кореи Син Тхэ Ён, не без юмора: «Европейцам трудно различать лица корейских игроков, и мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию. Мы знаем, кто будет играть завтра за Швецию, это не скрывается. А вот Швеция не знает, кто будет завтра играть за Корею, и я сейчас не буду это раскрывать».

Швеция — также своего рода сборная-загадка. В ней уже нет Златана Ибрагимовича — он приехал на чемпионат мира как болельщик — но зато есть два игрока «Краснодара» Андреас Гранквист и Виктор Классен.

Так что матч сборных Швеции и Южной Кореи — матч-загадка таинственных команд. Сейчас идёт второй тайм. В первом же, как сообщало ИА REGNUM, азиаты много двигались, но главный момент был как раз-таки у их ворот: «краснодарец» Виктор Классен покатил матч на Маркуса Берга, но тот не смог пробить корейского вратаря. В целом же игра проходит в невысоком темпе — довольно скучный футбол.

Ждём голов во втором тайме. Как сообщало ИА REGNUM, в первом матче группы F мексиканцы в блестящем стиле переиграли немцев. Радость мексиканских болельщиков была столь велика, что своими прыжками на площади Мехико они вызвали землетрясение.