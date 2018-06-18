Москва, 18 июня, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Правительственные законопроекты о пенсионной реформе направлены в региональные парламенты и будут рассмотрены в первом чтении в июле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Старость

«На Совете Думы по предложению профильных комитетов направлены в рассылку законопроекты касающиеся изменений в пенсионной системе. Эти законопроекты направляются в регионы для получения отзывов и рекомендаций. В течение месяца профильный комитет будет собирать мнение регионов по этому вопросу, а в течение весенней сессии этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении», — отметил Жуков.

По его словам, по этому вопросу состоятся «очень серьёзные дискуссии».

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов по пенсионной реформе. Чиновники предлагают поэтапное увеличение пенсионного возраста граждан РФ до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин. Если закон будет принят, то возраст выхода на пенсию с 2019 года будет ежегодно расти на полгода и достигнет установленных показателей к 2034 году. Такие нововведения необходимы сегодня, чтобы обеспечить гражданам достойное существование в старости, считают в правительстве.

Как ранее заявлял первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 19 июля.