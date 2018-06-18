Москва, 18 июня, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 3 июля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

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«Повышение НДС в первом чтении будет рассмотрено 3 июля. Все налоговые законы мы должны рассмотреть до окончания весенней сессии, потому что иначе невозможно будет формировать бюджет на следующий год и на трёхлетку», — отметил Жуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы состоится 26 июля. Таким образом, депутаты до этого времени планируют принять окончательное решение по повышению ставки НДС.