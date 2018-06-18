Ташкент, 18 июня, 2018, 16:01 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2018 года товарооборот между Узбекистаном и странами Евросоюза составил $609,1 млн, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщают 18 июня «Новости Узбекистана» со ссылкой на министерство внешней торговли республики.

Cbu.uz Центральный банк Республики Узбекистан

Объем экспорта составил $101,7 млн, импорта — $507,4 млн. Из Узбекистана в страны ЕС экспортируются химическая продукция — 46,2% от общего объема, услуги (28,1%), текстильная продукция (11,7%), цветные металлы (6,1%).

Из стран ЕС в республику завозятся механическое оборудование (41,3%), фармацевтическая продукция (16,1%), химическая продукция и другие товары.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года внешний товарооборот Узбекистана составил $11,3 млрд, в том числе импорт — $6,3 млрд, экспорт — $5 млрд.