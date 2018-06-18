Шарья, Костромская область, 18 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Шарье Костромской области начали сортировать мусор в специальном мобильном комплексе, сообщает ГТРК «Кострома». Строительство мусоросортировочного комплекса обошлось в 15 миллионов рублей.

(сс) blickpixel Мусорные контейнеры

Комплекс построен на мусорном полигоне под Шарьей. 20 работников сортируют 750 кубометров в день: вручную отбирают картон, пластик, стекло, алюминий и жесть. Отсортированный мусор (30% от всего объема) прессуют в брикеты и отправляют на переработку в Кострому и Иваново. Остальные органические отходы размещаются на полигоне для естественного перегнивания.

Отметим, что сам мусорный полигон был построен 13 лет назад. По словам директора ООО «Спецтранс», полигон заполнен на 70%, осталось 3−4 года эксплуатации, чтобы он полностью исчерпал свой ресурс.

Местные власти надеются, что благодаря работе мусоросортировочного комплекса срок эксплуатации полигона вырастет и поможет решить проблему несанкционированных мусорных свалок.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме после 10-летних разговоров о необходимости мусороперерабатывающего завода, в мае 2016 года был открыт мусоросортировочный комплекс по глубокой обработке и обезвреживанию твердых отходов.

Комплекс способен перерабатывать до 100 тысяч тонн мусора в год. Около 80% отходов направляется на вторичную переработку.