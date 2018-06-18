Москва, 18 июня, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) подготовили экскурсии для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу. Купить билеты на экскурсию со скидкой можно по паспорту болельщика (FAN ID), сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Экскурсии рассчитаны на иностранных туристов, которые впервые приехали в Москву или хотят больше узнать о Московском метрополитене и побывать на самых красивых станциях подземки. Экскурсии продлятся до 15 июля.

Экскурсии проводятся на русском и на английском языках. В каждой группе не более 15 человек. Первые экскурсии уже посетили 50 болельщиков ЧМ-2018.

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Как сообщало ИА REGNUM, право проводить экскурсии по станциям столичного метрополитена получили более 100 человек. Обучение на гида в столичной подземке проходило в рамках пилотного проекта «Экскурсии в метро». У каждого аккредитованного гида появился свой личный кабинет на сайте метрополитена, туда они вносят информацию о дате, времени и маршруте своих экскурсий.

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