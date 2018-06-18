Новосибирск, 18 июня, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В Новосибирске в ночь с 19 на 20 июня будет транслироваться матч Россия — Египет. Трансляция начнётся в час ночи 20 июня (время местное) на Михайловской набережной, где специально к чемпионату мира по футболу была создана фан-зона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Трансляция чемпионата мира по футболу FIFA на Михайловской набережной Новосибирска 14 июня 2018 года

Как уточнили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска, для доставки зрителей будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

«Подвижной состав привезёт пассажиров на остановочный пункт «Станция метро «Речной вокзал» 20 июня в 00:30. Автобусы: №21 — УМ-3 — станция метро «Речной вокзал»; №36 — ул. Белоусова — станция метро «Речной вокзал»; №54 — ул. Твардовского — станция метро «Речной вокзал». Метрополитен 19 июня будет работать до 01:00», — пояснили в департаменте.

Однако об обратном транспорте не сообщается — к моменту окончания матча в Новосибирске будет около трёх часов ночи.

О том, что на Михайловской набережной правительством Новосибирской области организован «специальный некоммерческий публичный показ», сообщалось ещё 13 июня на пресс-конференции с представителями департамента физической культуры и спорта региона.

«Несмотря на то, что Новосибирск не стал непосредственным участником чемпионата мира и в нашем городе матчи самого значимого старта четырёхлетия проводиться не будут, жители и гости нашего города не останутся в стороне от футбольного праздника. Департаментом физической культуры и спорта Новосибирской области получена лицензия, которая позволяет нам устроить публичный показ», — заявлял тогда руководитель департамента Сергей Ахапов.

Новосибирцы увидят трансляцию трёх матчей сборной России на групповом этапе.

Первая игра прошла 14 июня — со сборной Саудовской Аравии.

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В ночь с 19 на 20 июня соперником нашей команды будет сборная Египта. А 25 июня пройдёт матч Россия — Уругвай.

По словам Ахапова, если сборная России пройдёт дальше группового этапа, то прямая трансляция на новосибирской набережной продолжится — будут показаны матчи и в серии плей-офф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед началом прямой трансляции 14 июня перед собравшимися на Михайловской набережной Новосибирска болельщиками выступили творческие коллективы города. К началу игры трибуны фан-зоны, несмотря на почти непрекращающийся дождь, были заполнены.