Ярославль, 18 июня, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В Ярославле в муниципальном выставочном зале имени Николая Нужина собираются открыть частный музей оружия. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM коллекционер оружия Иосиф Ботерашвили.

Выставочный зал им. Нужина Оружие из коллекции

По словам коллекционера, договоренность об этом достигнута с мэром Владимиром Слепцовым. В частной коллекции собрано стрелковое оружие ХХ века: пистолеты, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы из царской и современной России, СССР, США, Финляндии, Германии, Чехии, Бельгии, Польши и Израиля. Коллекция насчитывает около 500 экспонатов.

Я предложил Владимиру Витальевичу выставочный зал Нужина, и на этой неделе будет принято окончательное решение. Мы будем сотрудничать с выставочным залом Нужина на паритетных началах. Я беру его в аренду на, минимум, 5 лет. Прибыль от продажи билетов будет распределяться 50 на 50», — сказал корреспонденту ИА REGNUM коллекционер оружия Иосиф Ботерашвили.

К своей коллекции Ботерашвили планирует добавить экспонаты двух других частных коллекций. Городские власти предлагали взять музейные площади в аренду на год, коллекционер предлагает на 10 лет. В ближайшее время стороны должны найти компромисс по срокам.

«Половину от продажи билетов будет зарабатывать выставочный зал имени Нужина, который является филиалом музея истории города. Много лет подряд выставочный зал был убыточным. Убытки его иногда превышают 2,5 миллиона в год. Я мэру сказал: может, давайте я попробую вытащить его из этой ямы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM коллекционер оружия Иосиф Ботерашвили.

Впервые выставку своей коллекции Иосиф Ботерашвили организовал в 2010 году в ярославском музее Боевой Славы. Потом была выставки в Рыбинске и Иваново, Костроме. В 2015 году накануне дня Победы открылась экспозиция в музее имени Нужина в Ярославле. Ярославец неоднократно предлагал организовать музей оружия властям, но не находил понимания. Мэр Ярославля Владимир Слепцов сначала предлагал разместить экспозицию в КСК «Вознесенский». По словам Ботерашвили, это требовало очень больших вложений и коллекционер отказался.