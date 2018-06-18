Самарканд, Узбекистан, 18 июня, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Хокимият (администрация) Самарканда распорядился остановить строительные работы на улице Пушкина, в русской части города, сообщает 18 июня «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на представителя городских властей.

Василий Верещагин. Главная улица в Самарканде с высоты цитадели ранним утром. 1869-1870

По словам источника, высотные объекты портят исторический облик города, а также могут повредить малоэтажные исторические постройки. Специальное ведомство проанализирует ситуацию и разработает план благоустройства. Высота зданий в этой части города не должна превышать трех этажей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня китайский фонд шелкового пути и национальный банк внешнеэкономического развития Узбекистана подписали соглашение, в рамках которого планируется развивать туристическую зону в Самарканде.