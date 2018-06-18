Джакарта, 18 июня, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Ислам быстро растет в России, что является возможностью для Индонезии наладить сотрудничество, заявил посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Вахид Суприяди. Об этом сообщает национальное информационное агентство Antaranews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соборная мечеть в Москве

Одним из доказательств быстрого роста ислама в России является инаугурация мечети «Нурулла — Свет Аллаха» в Солнечногорске, одном из городов-спутников Московской области, примерно в 75 км от центра Москвы. Площадь мечети «Нурулла» около 400 квадратных метров. Она может вместить 450 человек. Строительство мечети заняло около 18 лет с момента закладки первого камня в 2000 году.

«На инаугурации мечети мне была предоставлена возможность выступить с речью», — заявил посол 18 июня в Москве.

Посол сообщил, что за два года в России посетил 20 провинций или регионов и всегда находил время посетить местную мечеть. Он добавил, что Индонезия и Россия разделяют общую позицию как многоэтнические, многокультурные и многоконфессиональные страны, имеют одинаковые ценности толерантности.

«С визитом президента Индонезии Джоко Видодо в Россию в мае 2016 года отношения между двумя странами развиваются, но их необходимо улучшить, особенно для сотрудничества между мусульманскими общинами, в том числе среди мусульманских бизнесменов», — заявил посол Вахид Суприяди.

В мае следующего года планируется провести совместный форум бизнесменов-предпринимателей на саммите в Казани, Республика Татарстан.

Кроме того, посол Индонезии пригласил российских мусульманских бизнесменов посетить Российско-индонезийский бизнес-форум 2 августа 2018 года в Москве и Trade Expo Indonesia в Индонезии 24−28 октября 2018 года. Вахид Суприяди также пригласил мусульманскую общину посетить третий индонезийский фестиваль на Красной Пресне в Москве 3−5 августа 2018 года.

Индонезия и Россия наладили сотрудничество в области исламского образования. Ряд российских студентов-мусульман учились в исламских университетах Индонезии через стипендию министерства по делам религий Республики Индонезии.

Мечеть «Нурулла» в Солнечногорске — восьмая мечеть в Московской области. Между тем по всей России около 8 500 мечетей. В Московской области проживают более 110 тысяч мусульман.