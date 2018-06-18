Оренбург, 18 июня, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области активисты Общероссийского народного фронта проверили 17 школ в пяти муниципальных образованиях. Результаты показали, что все здания требуют ремонта и реконструкции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные общественники.

Альберт Анкер. Сельская школа в Шварцвальде

По словам активистов, ко всем зданиям школ без исключения есть замечания. В Оренбурге опасения вызвала школа № 67 — по всему зданию зафиксированы трещины. Большинство замечаний имеется к сельским общеобразовательным учреждениям. Трещины, разрушения кирпичной кладки, опасность обрушения, истёкший срок эксплуатации оконных конструкций, ограниченно работоспособные элементы конструкций — это неполный перечень выявленных дефектов в зданиях, где дети проводят значительную часть времени, и их пребывание должно быть безопасным.

Примечательно, что общественники проверили и те школы, в которых в последние годы был сделан ремонт. В них также выявлены дефекты. По словам координатора проекта ОНФ «За честные закупки» в регионе Дмитрия Болдырева, это свидетельствует о недостаточной претензионной работе со стороны руководства школ и чиновников с подрядчиками по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Представители муниципальных образований в своё оправдание заметили, что стараются поддерживать школы в работоспособном состоянии, исходя из возможностей бюджета, и осуществляют контроль за конструкциями зданий. Но проведение ремонта местные бюджеты осилить самостоятельно не смогут. Нужна финансовая поддержка регионального и федерального уровня.

Добавим, в начале 2018 года министра образования Оренбуржья Вячеслав Лабузов сообщил, что на проведение ремонта общеобразовательных организаций в 2018 году предусмотрено 150 миллионов рублей. В 2008—2017 годах на строительство и ремонт зданий общеобразовательных учреждений потрачено 13,78 млрд рублей. Построено 13 школ.

Стоит отметить, что в регионе в 2017 году радостно отрапортовали об открытии школы в посёлке Экодолье, рассчитанной на 1135 учеников. Сейчас информресурсы трубят о вопиющей ситуации, в которой оказалось учреждение. Вокруг фундамента новой школы начал проваливаться грунт. Как сообщает портал ural56.ru, провалы настолько велики, что в них может пролезть человек. Возле одного из эвакуационных выходов из асфальта торчат электрические провода.