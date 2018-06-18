Симферополь, 18 июня, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Власти Крыма по-прежнему считают международные санкции незаконными, однако уверены, что они стимулируют российскую экономику к развитию. Об этом 18 июня заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя очередное решение Евросоюза продлить ограничительные меры в отношении России из-за воссоединения с Крымом. По его словам, это ожидаемое событие и быстро ситуация не решится.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В противном случае им придётся признаться в том, что в Киеве произошёл государственный переворот, что его сочинили со всеми вытекающими последствиями», — заявил Константинов в эфире местной радиостанции.

Он также подчеркнул, что позиция крымского политикума в данном вопросе неизменная.

«Мы считаем санкции несправедливыми и незаконными, поскольку референдум проводился на основании Конституции, в условиях госпереворота на Украине. С другой стороны, именно санкции поставили перед страной необходимость быстрого продвижения вперед и модернизации во всём», — пояснил спикер крымского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно, что Совет ЕС решил продлить санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

«ЕС по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины, — гласит официальное сообщение Совета ЕС. — Спустя четыре года после начала незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС подтвердил, что не признаёт подобных действий Москвы и продолжает осуждать это нарушение международного права».

По мнению политолога Владимира Шаповалова, ограничения со стороны европейского сообщества в отношении РФ не отменят, пока ЕС зависит от США.