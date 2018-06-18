Калуга, 18 июня, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 18 июня, состоялось очередное заседание комитета Городской думы по территориальному развитию и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука. Депутаты одобрили поправки в бюджет города, производится перераспределение средств между статьями расходов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комитета Городской думы Калуги по территориальному развитию и городскому хозяйству 18.06.2018

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, 14 миллионов рублей выделяется для оснащения инвентарём и оборудованием нового детского сада на 280 мест в районе деревни Чижовка и обеспечение начала функционирования новых групп. 11 миллионов 145 тысяч рублей будет направлено на выполнение работ по благоустройству сквера «Содружество», 470 тысяч рублей — на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства. 1,3 млн. рублей будет выделено на озеленение города. 4,5 млн. рублей выделяется на проведение проектных и изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории Яченского водохранилища». На 677 тысяч рублей увеличивается финансирование муниципальной программы «Гражданская инициатива».

Были одобрены предложения по наименованию улиц. Улице в деревне Андреевское решено присвоить наименование Геологоразведочная, в деревне Крутицы в скором времени появятся улицы Радонежская и Возвдиженская, также в деревне появятся переулки с аналогичными названиями. Проезд в Калуге в районе СНТ «Березка» получит наименование Городенский.

Члены комитета поддержали предложения об установке мемориальных досок в целях увековечения памяти главного инженера Областной дирекции радиотрансляционной сети Виктора Борисова и бойца оперативного взвода оперативной роты ООН УМВД России по Калужской области Евгения Никитина, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике.

Депутаты поддержали предложение председателя комитета Виктора Борсука создать в Городской думе комиссию по транспорту. Основной целью комиссии будет осуществление депутатского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в сфере организации работы пассажирского транспорта, а также содействие в развитии сферы транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения.