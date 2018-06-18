Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Урбанизация и возвращение к системе полисов, мегагородов, могут пошатнуть институт национального государства. Как заявила на IV Международном форуме пространственного развития в Петербурге политолог Екатерина Шульман, города сегодня требуют всё большего самоуправления, но политически они почти не представлены, передает 18 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Будущее — в тумане

В ходе дискуссии «Матрица смыслов: как уникальное поколение изменит мир и города» Шульман заметила, что человеческие, финансовые, информационные ресурсы продолжают стекаться в города, и хотя урбанизация продолжается, но индустриализация уже изменилась — она требует меньше рабочих рук, промышленности становится всё меньше и меньше нужно человеческое участие.

Однако новые технологии, в том числе социальные сети, которые сводятся к легкости обмена информацией и прозрачности, одновременно питают и исходят из повышающегося спроса на участие в принятии решений.

«Люди всё больше видят и знают, всё больше обладают доступом к информации, они всё меньше готовы делегировать ответственность за себя и за решения, которые влияют на них, кому-то другому. Политические элиты, управляющий класс стал виден и прозрачен. Люди увидели, кто ими руководит, и во многом ужаснулись этому зрелищу. Это универсальное явление, это не только наша местная беда. Именно эта причина стоит за многочисленными антиэлитистскими голосованиями в Америке и Европе», — сказала Екатерина Шульман.

Она заметила, что власти пытаются отвечать на этот запрос различными формами, например, через платформу «Активный гражданин» в Москве, но это пока выглядит, как первые «оборонительные преграды», так как управленцы всё же желают сохранить власть в своих руках, а люди требуют, чтобы с ними этой властью поделились.

«Это прежде всего проблема городская. Тут мы на новом техническом уровне возвращаемся к очень старым проблемам — возвращаемся к полисам, которые есть родина политического, которые есть родина демократии, родина самоуправления. Мы возвращаемся к мегагородам, супергородам, которые «почти государства» и которые вступают в конфликт, пока еще не осознанный до конца, с институтом национального государства — нашей основной политической единицей поствестфальского мира», — добавила Шульман.

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Политолог подчеркнула, что это та неформулируемая, но очень важная линия событий, которая и определит новое пространственное развитие.

По ее словам, сегодня мир национальных суверенитетов подвергается значительной эрозии. Во-первых, государства вступают в общности вроде Евросоюза с собственным законодательством, отсюда появляется конфликт международного и национального права. Городской «раскол» также вносит свою лепту: города становятся центрами силы нового типа, центрами производств четвертой промышленной революции, концентрируя в себе все возможные ресурсы.

«Но политически они недопредставлены, не репрезентированы, уровень их политического влияния ничтожен по сравнению с их фактической мощью. У нас города — это муниципальный уровень, местное самоуправление, скамейки-велодорожки. В нашей с вами политической реальности это еще и уничтожение прямых выборов мэров. Федеральный центр желает максимизировать свою власть. Тем не менее проблема, каким образом уравновесить политическую и фактическую власть городов, будет стоять в ближайшие годы», — подчеркнула Екатерина Шульман.