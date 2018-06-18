Рим, 18 июня, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Основными темами встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, которая состоится в понедельник, 18 июня, станут миграция, экономика еврозоны и вопрос безработицы, сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на пресс-секретаря германского правительства Штефана Шайберта.

Freedom House Мигранты

Тема миграции будет основной, но не единственной, подчеркнул Шайберт.

Как стало известно в понедельник, Меркель выразила готовность принять позицию своего партнера по коалиции, главы МВД Хорста Зеезофера по вопросу о мигрантах — он является сторонником более жесткой политики, в частности, предлагает не впускать на территорию страны граждан без документов.

Меркель, в свою очередь, ранее предлагала найти решение этого вопроса на общеевропейском уровне.

Именно на этой встрече канцлер может впервые выразить свою новую позицию, ведь новое итальянское правительство также настроено на изменение ситуации с нелегальной миграцией. Рим не устраивает отсутствие реальной поддержки со стороны других стран ЕС, в результате чего Италия принимает на себя миграционные волны практически в одиночку. Ситуация будет исправлена «с помощью партнеров по ЕС или без таковой», отмечали ранее в итальянском правительстве.

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Предлагаемый Римом способ заключается в том, чтобы помогать потенциальным мигрантам «у них дома», то есть оказывать поддержку странам Ближнего Востока и Северной Африки, а вместе с тем «закрыть порты» и остановить «нечистоплотный бизнес по доставке мигрантов».