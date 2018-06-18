Тюмень, 18 июня, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Возможное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и до 65 лет для мужчин активно обсуждается на тюменских интернет-порталах и в социальных сетях. Опросы и голосования показывают, что большинство работающих не надеются дожить до пенсии, а нынешним пенсионерам не хватает «пособия от государства» и они продолжают работать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение ПФР

На портале 72.ru в опросе о реформе приняли на данный момент участие более 2,7 тыс. человек. Из них 32% собираются работать после 60 лет, 30% пенсионеров трудятся, будучи на заслуженном отдыхе, так как им не хватает элементарно денег, 10% пенсионеров довольны размером пенсии и подработок не ищут.

«Мне 63 года. Работаю все 8 лет после пенсии, потому что, как у всех, пенсия маленькая 11 тыс. рублей. Не увольняют меня только потому, что я специалист хороший. И потому, что руководитель тоже пенсионер, то есть лоялен к старичкам. Так я прямо молюсь за здоровье этого руководителя. Но работать реально тяжело, стараюсь лишний раз не показывать вида, что спина ноет, где-то что-то колит. Боюсь ссылаться на возраст и затруднения, если надо выполнить какую-то физически трудную работу. Не беру больничные, выкручиваюсь», — рассказывает о буднях трудящихся пенсионеров «заслуженно отдыхающая» тюменка.

Среди множества гневных комментариев, которые преобладают, есть вопросы по существу. Вот повысят пенсионный возраст, а число рабочих мест не увеличится. Возникнет массовая безработица?

«Если пожилых не отправлять на пенсию, где работать молодым? Работодателю молодые нужнее. Значит, будут искать причины для увольнения. Или у нас теперь как в Европе будет — парню 30 лет, он еще учится, работать не начинал», — гадает тюменка.

«Хорошо тем, у кого работа есть и их не сократят. Мне 49, и меня уже никуда не берут. В 55−60 лет на работу даже рассчитывать не придется. По миру идти?», — вторит ей землячка.

Горюют в основе своей женщины. Мужчины пытаются отшучиваться о верном движении к феминизму, ведь женщины будут выходить на пенсию ранее мужчин всего на два года.

«А то может все в тюрьму пойдем? Там, по крайней мере, кормят, заодно и мест рабочих для молодежи прибавится, надо же будет нас кому-то охранять», — шутит один из комментаторов.

«Давайте реформу в таком виде: я отказываюсь от пенсии от государства, и при достижении пенсионного возраста ни на что не претендую, а все причитающиеся отчисления в ПФР остаются в моем распоряжении. В случае такой реформы государство еще и сэкономит на ликвидации ПФР», — предлагает свою пенсионную реформу его земляк .

«Живи быстро-умри молодым». Кто бы мог подумать, что эта КВН-шутка станет пророческой», — констатируют жители Тюмени.

Отметим, что заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов видит в пенсионной реформе, предложенной правительством России, очевидные плюсы. На его взгляд, она направлена на увеличение благосостояния пенсионеров, так как в скором времени на одного работающего будет приходиться один пенсионер. И пенсионная система может рухнуть.

С ним согласны и некоторые другие уральцы. Люди признают: повышение пенсионного возраста — вещь абсолютно необходимая. Кроме того, Россия практически последняя их стран СНГ, где пошли на такую меру. Более того, повышение пенсионного возраста — это общемировой тренд. Через это прошли уже все развитые страны.

Пенсионный манёвр правительства России позволит также сохранить работу людям в возрасте, уверены некоторые уральцы. Дело в том, что часто работодатели увольняют пенсионеров. Если же человек не на пенсии, то у него меньше риска потерять работу, считают некоторые граждане.

Наконец, миллионы людей на планете Земля совсем не получают пенсий. Например, в Китае пенсиями обеспечена лишь часть граждан. Остальных содержат дети и внуки.

Напомним, 16 июня 2018 года в Госдуму был внесён законопроект об изменениях пенсионной системы. В нём речь идёт о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Именно данный аспект вызвал в обществе широкий резонанс.