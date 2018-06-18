Москва, 18 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Семь или восемь российских бизнесменов, в настоящее время скрывающихся в Лондоне, вскоре смогут вернуться на родину. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции, посвященной возвращению в Россию предпринимателя Сергея Капчука.

(сс) MikesPhotos В гостях хорошо, а дома лучше

«Мы в ближайшие дни узнаем ещё о семи-восьми предпринимателях, которые могут также вернуться на родину», — заявил Титов.

В настоящее время в этом списке около 30 человек — они не имеют шанса вернуться на родину без угрозы ареста, но при этом считают, что не совершали уголовных преступлений и их преследование незаконно. Поскольку они находятся в розыске, их дела приостановлено в России. В таком состоянии дела могут находиться годами без движения.

Один из российских предпринимателей из списка — Сергей Капчук, — уже вернулся обратно в Россию после того, как в Великобритании на него начали оказывать давление в связи с делом Скрипалей. Предприниматель оказался идти на сотрудничество с Лондоном, в связи с чем в мае 2018 был вынужден отбыть в Хорватию. Его дело было приостановлено в течение почти 15 лет.

«Если бы мы не начали поиск решений с нашими силовыми структурами, правоохранительными, следственными органами, и надо сказать огромное прокуратуре РФ, которая взялась эти вопросы решать… то, в общем, шансы вернуться на родину (у Капчука) были бы никакие. Сегодня ведётся работа вместе с правоохранительными органами. Сергей вернулся на родину, ему не предъявлены никакие обвинения, он не арестован, ведётся нормальная юридическая работа по восстановлению его дела», — рассказал Титов.

В настоящее время в деле находятся всего 276 предпринимателей (как находящихся за рубежом, так и в России), которым оказывается реальная помощь и преследование которых, считает Титов, есть все основания считать незаконным.

С начала 2018 года по 52 бизнесменам были прекращены уголовного дела или отказано в возбуждении уголовного дела, по 61 бизнесмены была изменена мера пресечения, по 58 приняты меры прокурорского реагирования.

В семи случаях дело возвращалось судом прокурору, изменений приговора, переквалификация, отмена показаний произошла в 13 случаях. Отмена приговоров, прекращение уголовного дела, оставление приговора без изменений по оправдательным приговорам — в 13 случаях. Условно-досрочного освобождения удалось достичь в шести случаях, рассказал Титов.