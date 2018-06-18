«Калуга» может стать запасным аэропортом Московского авиационного узла
Калуга, 18 июня, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Калуга» готов перейти на круглосуточный регламент работы, а также стать запасным аэродромом для аэропортов Московского авиационного узла, заявил 18 июня на заседании правительства Калужской области генеральный директор аэропорта Салават Кутушев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В перспективе запланирован выход калужского аэропорта за рамки обычного регионального с маршрутной сетью point-to-point. Он будет полноценно функционировать в качестве хаба с развитой трансфертной картой полётов. Кроме того, будет больше уделено развитию сети ближнемагистральных авиаперевозок (от 250 до 1000 км). Это подкреплено растущим доверием авиакомпаний к аэропорту в Калуге, отметил Кутушев.
В настоящее время калужский аэропорт оборудовав международным терминалом, открыт постоянный пункт пропуска через государственную границу РФ. Кроме того, аэропорт полностью оснащен оборудованием для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями.
На заседании отметили, что развитие инфраструктуры аэропорта позволило увеличить авиаперевозки как на внутренних, так и на международных линиях. За пять месяцев 2018 года уже перевезено 11,3 тыс. пассажиров, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доходы от авиационной деятельности за этот период превысили 11 млн рублей. Осуществляются регулярные рейсы по направлениям Калуга — Санкт-Петербург и Калуга — Москва. Выполняются чартерные рейсы в Германию (авиакомпании «РусЛайн» в Брауншвейг) и в Турцию («АЗУР Эйр» в Анталию). Доходы от неавиационной деятельности аэропорта составили более 32 млн рублей.
Салават Кутушев отметил, что по оценкам анализа спроса на авиаперевозки населения Калужской, Брянской, Смоленской Орловской, Тульской областей и части Московской области (а это порядка 8 млн жителей), в ближайшей перспективе объём пассажирских перевозок может превысить 45 тыс. пассажиров. Тем более, что пропускная способность калужского аэропорта с учётом введенного в эксплуатацию нового здания пассажирского терминала увеличена втрое — до 300 пассажиров в час.
Кроме того, с конца июня по сентябрь 2018 года включительно планируются новые рейсы по направлениям: «Калуга — Симферополь — Калуга» и «Калуга — Анапа — Калуга». Ведутся переговоры по открытию рейсов в Минеральные Воды и Краснодар. С 16 июля 2018 года два раза в неделю можно улететь из Калуги в Ростов-на-Дону. Всё это позволит расширить географию полетов и не допустить снижение пассажиропотока.
«Совместно с министерством экономического развития и министерством культуры и туризма Калужской области ведётся активная работа по открытию новых направлений по международным чартерным программам. Таких, как Египет, Греция и Болгария», — добавил Салават Кутушев.
Между тем, по мнению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, аэропорт в Калге пока работает неудовлетворительно. Он предложил руководству воздушной гавани значительно расширить географию полетов и пассажиропоток.
«Бывает, что отзывают лицензии у авиаперевозчиков и ещё что-то. Надо оперативно подстраховываться и замещать другими перевозчиками. Активизируйте работу. Не правильно это всё. По телефону, записки пишем… Надо ехать и требовать, и просить. У нас Максим Алексеевич (Акимов, бывший заместитель губернатора Калужской области, ныне вице-премьер РФ) курирует транспорт. Я его сегодня спрошу — наверняка он нашу проблему не знает. Это степень актуализации!» — заявил Артамонов.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт «Калуга» в 2016 году признан лучшим региональным аэропортом с пассажиропотоком до 0,5 млн человек. По результатам премии «Воздушные ворота России — 2016», он занял второе место среди аэропортов России как лучший объект авиатранспортной инфраструктуры в области обеспечения транспортной безопасности.