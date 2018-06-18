Калуга, 18 июня, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Калуга» готов перейти на круглосуточный регламент работы, а также стать запасным аэродромом для аэропортов Московского авиационного узла, заявил 18 июня на заседании правительства Калужской области генеральный директор аэропорта Салават Кутушев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова Международный аэропорт «Калуга»

В перспективе запланирован выход калужского аэропорта за рамки обычного регионального с маршрутной сетью point-to-point. Он будет полноценно функционировать в качестве хаба с развитой трансфертной картой полётов. Кроме того, будет больше уделено развитию сети ближнемагистральных авиаперевозок (от 250 до 1000 км). Это подкреплено растущим доверием авиакомпаний к аэропорту в Калуге, отметил Кутушев.

В настоящее время калужский аэропорт оборудовав международным терминалом, открыт постоянный пункт пропуска через государственную границу РФ. Кроме того, аэропорт полностью оснащен оборудованием для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями.

На заседании отметили, что развитие инфраструктуры аэропорта позволило увеличить авиаперевозки как на внутренних, так и на международных линиях. За пять месяцев 2018 года уже перевезено 11,3 тыс. пассажиров, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доходы от авиационной деятельности за этот период превысили 11 млн рублей. Осуществляются регулярные рейсы по направлениям Калуга — Санкт-Петербург и Калуга — Москва. Выполняются чартерные рейсы в Германию (авиакомпании «РусЛайн» в Брауншвейг) и в Турцию («АЗУР Эйр» в Анталию). Доходы от неавиационной деятельности аэропорта составили более 32 млн рублей.

Салават Кутушев отметил, что по оценкам анализа спроса на авиаперевозки населения Калужской, Брянской, Смоленской Орловской, Тульской областей и части Московской области (а это порядка 8 млн жителей), в ближайшей перспективе объём пассажирских перевозок может превысить 45 тыс. пассажиров. Тем более, что пропускная способность калужского аэропорта с учётом введенного в эксплуатацию нового здания пассажирского терминала увеличена втрое — до 300 пассажиров в час.

Кроме того, с конца июня по сентябрь 2018 года включительно планируются новые рейсы по направлениям: «Калуга — Симферополь — Калуга» и «Калуга — Анапа — Калуга». Ведутся переговоры по открытию рейсов в Минеральные Воды и Краснодар. С 16 июля 2018 года два раза в неделю можно улететь из Калуги в Ростов-на-Дону. Всё это позволит расширить географию полетов и не допустить снижение пассажиропотока.

«Совместно с министерством экономического развития и министерством культуры и туризма Калужской области ведётся активная работа по открытию новых направлений по международным чартерным программам. Таких, как Египет, Греция и Болгария», — добавил Салават Кутушев.

Между тем, по мнению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, аэропорт в Калге пока работает неудовлетворительно. Он предложил руководству воздушной гавани значительно расширить географию полетов и пассажиропоток.

«Бывает, что отзывают лицензии у авиаперевозчиков и ещё что-то. Надо оперативно подстраховываться и замещать другими перевозчиками. Активизируйте работу. Не правильно это всё. По телефону, записки пишем… Надо ехать и требовать, и просить. У нас Максим Алексеевич (Акимов, бывший заместитель губернатора Калужской области, ныне вице-премьер РФ) курирует транспорт. Я его сегодня спрошу — наверняка он нашу проблему не знает. Это степень актуализации!» — заявил Артамонов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт «Калуга» в 2016 году признан лучшим региональным аэропортом с пассажиропотоком до 0,5 млн человек. По результатам премии «Воздушные ворота России — 2016», он занял второе место среди аэропортов России как лучший объект авиатранспортной инфраструктуры в области обеспечения транспортной безопасности.