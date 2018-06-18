Брест, Белоруссия, 18 июня, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Протекционизм становится «главным деинтегратором союзнических отношений». Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня заявил глава Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко в ходе 54 сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

«Для сохранения позитивной динамики нам необходимо искать точки роста, создание равных условий для работы белорусских и российских предприятий, серьезная работа по созданию безбарьерной среды для хозяйствующих субъектов на рынках обеих государств», — отметил он.

Отдельно он остановился на машиностроении и производстве сельхозтехники.

«Достигнутые на высшем уровне договоры не выполнены, новый порядок предоставления субсидий значительно ухудшает условия участия в совместных сборочных производств в российских программных субсидирований. Очевидно, что такой подход не способствует развитию здоровой конкуренции», — сказал Андрейченко.

В то же время пора осваивать новые сегменты в том числе в рамках импортозамещения, указал парламентарий.

В Бресте проходит 54 сессия Парламентского собрания России и Белоруссии, депутацию от России возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.