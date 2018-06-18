Анси, Франция, 18 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Во французском городе Анси завершился 42-ой Международный анимационный фестиваль, по итогам которого было вручено тринадцать специальных призов и девятнадцать основных наград. Российский короткометражный фильм молодого режиссера Антона Дьякова «Виват, мушкетеры!» завоевал Приз молодежного жюри (Young Audience Award). Молодых зрителей тронул задор, легкость и озорной юмор фильма. Получая награду, Антон Дьяков напомнил французской публике о не спадающей популярности в России книг Александра Дюма и признался, что в фильме ему захотелось представить приключения мушкетера в русском лесу.

Annecy.org Призеры Анси

Annecy.org Антон Дьяков с молодежным жюри и призом

Как часто бывает на французских фестивалях, немалое количество наград осталось на родине: жюри и публика щедро отметили французские работы (или сделанные французами в копродукции с представителями других стран): приз жюри достался коммерческому фильму о танце египетского гуся «Счастье» Марка Лоттермана (Франция, Нидерланды), специальное упоминание жюри — сделанный пятью молодыми студентами ленте об опасной жизни мутирующих морских обителей «Гибриды», Приз за лучший дебют — психологической драме Мартины Скарпелли «Яйцо» о страдающей от анорексии женщине (Франция, Дания).

Вместе с тем трофеи фестиваля разлетелись по всему миру. Главный приз конкурса коммерческой анимации достался бразильской экспериментальной ленте Матеуса де Паула Сантоса «Лейка: всё в черно-белом», награда за лучший телевизионный проект — сериалу «Поросёнок» Эрика Оха (США, Япония). Главные награды конкурса студенческих фильмов были присуждены студентам из Великобритании, демонстрирующим большой творческий потенциал и не уступающим французским коллегам: жюри вручило награду Лючии Булгерони за драму о жизни анимационного персонажа «Неодушевленная» и главный приз — Джении Локела за драму о преодолении психического расстройства «Барбекю».

Annecy.org «Барбекю»

Жюри отметило высокое качество американских сериалов: призы получили история о Панде-художнике из популярного сериала «Вся правда о медведях» студии Cartoon Network и специальный выпуск сериала «Робоцып» — пародию на фильм про зомби «Смотри, кто идёт».

Награды в категории «Полнометражные анимационные фильмы» были присуждены политизированным работам, тема и содержание которых актуальны для современного медийного пространства. Приз зрительских симпатий и Приз жюри достался «Добытчице» Норы Туми (Канада, Ирландия, Люксембург): драме о выживании афганской семьи, оставшейся без заботы отца. Главная героиня переодевается мальчиком, чтобы иметь возможности выходить на улицу без сопровождения мужчин и работать. Главный приз конкурса был присужден военное драме «Фунан» Дениса До (Бельгия, Комбоджа, Франция, Люксембург) о женщине, разыскивающей похищенного сына и борющейся за выживание во время тоталитарного Режима Красных Кхемеров. Яркие темы, острая проблематика и драматичные сюжеты этих фильмов заслоняют собой их сомнительную художественную ценность. Складывается ощущение, что и жюри, и публика оказались тронуты в первую очередь историями угнетенных женщин Востока, и оставить столь важные сюжеты без поощрения было бы странно. Суммарное качество самих кинопроизведений оказывается вторичным и малозначительным, что абсолютно нивелирует ценность врученных наград.

Annecy.org «Добытчица»

Призы в наиболее интересном и важном для профессионалов конкурсе «короткометражное анимационное кино» (авторские работы зрелых мастеров) были присуждены фильмам, в которых тематика удачно балансирует с художественным воплощением и авторской подачей. Приз зрительских симпатий и Приз жюри достался Тревору Джименезу из США за фильм «Выходные» — драму о расколотой надвое разводом родителей жизни мальчика. Получая награду, режиссер поблагодарил родителей за вдохновение, тем самым подтверждая автобиографичность выразительно, трогательно и точно представленной трагедии маленького героя. Главный приз конкурса короткометражного анимационного кино был заслуженно присужден ленте «Bloeistraat 11» Ниенке Деудз (Бельгия, Нидерланды), так же явно основанной на личных переживаниях режиссера. Главные героини истории — подростки, которые за одно лето успевают пережить все краски девчачьей дружбы, развивающей на фоне пубертатного периода. Невербальный мультфильм сделан в интереснейшей технике, совмещающую классические объемную и рисованную анимацию: фоны сделаны по законам кукольного мультфильма (из картона, дерева, тканей) и представляют собой как будто игрушечный кукольный домик. Фигуры героев выполнены из проволоки, которая становится жестким контуром их тел, а лица и одежда — нарисованы. Такая сложная техника оказываются абсолютна релевантна содержанию и настроению истории: героини только вступают в очень сложный, запутанный взрослый мир; пытаются понять сущность окружающего мира и его странные законы.

Annecy.org Авторы фильма Bloeistraat 11 с призом

Большинство авторских короткометражных фильмов, представленных на фестивале, отражают личный опыт автора, и чаще всего — опыт негативный. Детские переживания, подростковые трагедии, отсутствие взаимопонимания с родными, навязчивые страхи, подавленные желания обильно выплескиваются на экран, и, может быть, имеют некий терапевтический эффект, помогая режиссерам пережить личные проблемы, а зрителям — получить новый эмоциональный опыт. Детская анимация и развлекательные ленты несправедливо остаются за рамками большого искусства, хотя сделать легкий, приятный, весёлый мультфильм зачастую сложнее острой драмы. Прошедший фестиваль в Анси подтвердил успехи русских режиссеров именно на этой столь непопулярной у зарубежных деятелей анимационного искусства, но остро востребованной публикой ниве. Конкурс детских мультфильмов был проведен в рамках Международного анимационного фестиваля только второй год подряд, и четыре из десяти представленных в нем работ сделаны русскими режиссерами. Единственный приз Анси, увезенный из Франции в Россию, был присужден именно детскому мультфильму: глубокой по содержанию, при этом легкой и динамичной комедии «Виват, мушкетеры!» сделанной для возрождённого на «Союзмультфильме» журнала «Веселая карусель».