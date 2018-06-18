Ереван, 18 июня, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Республиканская партия Армении (РПА) считает «ударом по нравственным ценностям армянского народа, по высокой идее защиты Родины», то, о чем сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) Армении по результатам обысков на территориях, принадлежащих депутату парламента, члену фракции РПА генералу Манвелу Григоряну

СНБ Армении Тигр, которого, предположительно, генерал кормил едой, предназначенной для армии

«С глубокой болью и гневом ознакомились с тем видеоматериалом, который был представлен СНБ. Трудно поверить, что это действительность. Мы поражены и возмущены, что подобное вообще возможно в нашей действительности со стороны кого бы то ни было, тем более генерала, активно участвовавшего в освободительной борьбе в Арцахе. Это неприемлемо и омерзительно», — сказано в сообщении партии.

РПА отмечает, что независимо от заслуг Григоряна (Манвел Григорян является героем Нагорно-Карабахской Республики — ИА REGNUM ), если в установленном законом порядке будут подтверждены те обвинения, которые ему выдвинуты, он должен ответить перед законом по всей строгости.

В бывшей правящей партии также отметили, что кроме юридического аспекта, произошедшее имеет также нравственную сторону, являясь ударом по нравственным ценностям народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Манвел Григорян был задержан 16 июня по подозрению в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозки или ношения огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

17 июня СНБ распространила видеоматериал, в котором видно, что «зона отдыха, принадлежащая Манвелу Григоряну, была превращена в оружейный склад и автопарк с десятком ретро и современных автомобилей. Дача служила для генерала также как склад для продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, военной формы, на которых была пометка «для солдата». Из писем при коробках, адресованных военнослужащим, очевидно, что содержимое коробок представляет собой отправленную еще в дни апрельской войны 2016 года помощь для военнослужащих на передовой».

Возмущены увиденным и представители других парламентских партий. Депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян считает, что Манвел Григорян не имеет права жить.

«Как может человек, которому присвоено высшее звание «герой Арцаха» красть еду солдата, красть, предназначенную для передовой в дни апрельской войны технику, автомобиль скорой помощи, который мог и должен был спасать жизни? Я думаю, что после всего этого Манвел Григорян как человек не имеет права жить», — сказала Зограбян.

Завтра, 19 апреля, будет созвано внеочередное заседания парламента, на котором будет рассмотрено ходатайство генпрокурора о лишении Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности и привлечения его к уголовной ответственности. 19 июня в 17:30 минут заканчиваются отведенные конституцией 72 часа, в течение которых депутат парламента может быть задержан. Если парламент Армении лишит Григоряна неприкосновенности, то, по словам генпрокурора, будет направлено ходатайство в суд об аресте депутата.

Хотя решение по данному вопросу будет принято после закрытого тайного голосования, но, например, вице-спикер парламента Армении, член фракции РПА Арпине Ованнисян заявила, что будет голосовать за отмену депутатской неприкосновенности. Многие депутаты также заявляют, что поддержат ходатайство генпрокурора.

Премьер-министр Армении уже заявил, что речь идет о самом крупномасштабном коррупционном разоблачении в новейшей истории Армении.