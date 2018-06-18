Калуга, 18 июня, 2018, 14:57 — ИА Регнум. В Калужской области отмечают улучшение здоровья беременных женщин по сравнению с показателями 2012 года, заявил 18 июня на заседании регионального правительства министр здравоохранения области Константин Баранов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нина Ватолина. Здоровые родители — здоровое потомство. 1946

По словам главы отраслевого ведомства, число женщин с заболеваниями во время беременности в 2017 году уменьшилось на 5,8%, а за два предыдущих года показатель выживаемости новорожденных с экстремально низкой массой увеличился в 1,5 раза. Так, с 2013 года в регионе проводится диагностика врожденных аномалий развития ребенка. В 2017 году пренатальными скринингами было охвачено 87,9% беременных женщин (от вставших на учёт в срок до 14 недель).

Константин Баранов напомнил, что уровень младенческой смертности является одним из основных показателей здоровья и качества жизни населения. За последние пять лет в регионе смертность новорождённых снизилась в 2,3 раза. Данный показатель за четыре месяца 2018 года в Калужской области на 6,4% ниже, чем в среднем по ЦФО и на 13,7% ниже, чем в целом по Российской Федерации.

Калужский министр отметил, что в структуре причин младенческой смертности первое место занимают состояния, возникающие в перинатальном периоде, второе — врожденные аномалии развития, третье — инфекционные болезни. Все вместе, это говорит о причинах, связанных с состоянием здоровья матерей, а также влиянием на беременную женщину и плод психоэмоциональных стрессов и даже экологически неблагоприятных факторов.

Участникам совещания напомнили, что из резервного фонда правительства РФ калужскому региону выделены субсидии на приобретение медицинских изделий для детских медицинских организаций в сумме свыше 55 млн рублей. В 2018 году региональным Минздравом будут закуплены новые цифровые рентгеновские комплексы, а также аппараты ультразвуковой диагностики, электрокардиографы, отоларингологическое и лабораторное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге открыли кризисный центр помощи беременным женщинам «Материнский ковчег». В центре безвозмездно предоставляется жильё, питание, вещевая, юридическая и психологическая помощь для будущих и уже родивших матерей, находящимся в трудной жизненной ситуации.