Королёв, Московская область, 18 июня, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В Московской области от укусов собаки погиб ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл 16 июня в городе Коломна.

(сс) Osvaldo Florez Собака за забором

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В больницу полуторагодовалый мальчик попал с проникающей укушенной раной в области затылочной части головы. Несмотря на усилия медиков, несколько часов спустя ребёнок умер. Как выяснилось, смертельную травму он получил в гостях, куда он приехал вместе с матерью. Ребёнка покусала хозяйская собака, выбравшаяся из вольера.

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Место происшествия уже осмотрели следователи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года собаки напали на трёхлетнюю девочку в Мытищах Московской области. На ребёнка напали три собаки, принадлежащих тёте девочки. С множественными укусами она была доставлена в реанимацию. Ранее в подмосковном Королеве от укусов собак скончалась пенсионерка.