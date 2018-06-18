Черчесов ответил, как Россия будет играть против Салаха
Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, как команда будет играть против нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщает «Чемпионат».
Черчесов заявил, что верит в свою команду и игроков, в которых не сомневается.
«Мы готовы это сделать, и мы это сделаем», — сказал Черчесов.
Он также пожелал здоровья египетскому нападающему и отметил, что участие таких футболистов как Салах украшает все турниры, включая чемпионат мира.
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Напомним, матч Россия — Египет пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июня. На данный момент Россия и Уругвай набрали по три очка в группе А. Египет и Саудовская Аравия очков не набрали.
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