Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, как команда будет играть против нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщает «Чемпионат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда России

Черчесов заявил, что верит в свою команду и игроков, в которых не сомневается.

«Мы готовы это сделать, и мы это сделаем», — сказал Черчесов.

Он также пожелал здоровья египетскому нападающему и отметил, что участие таких футболистов как Салах украшает все турниры, включая чемпионат мира.

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Напомним, матч Россия — Египет пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июня. На данный момент Россия и Уругвай набрали по три очка в группе А. Египет и Саудовская Аравия очков не набрали.

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