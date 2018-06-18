Ярославль, 18 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность и обоснованность отказа в согласовании митинга, заявленного на 5 июня на площади Труда в городе Ярославле.

Социальные сети Жители Ярославля зафиксировали выгул голубей

«22 мая я совместно с гр. Аполлновой С. В. обратилась в территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов Ярославля с уведомлением о проведении публичного мероприятия на площади Труда 5 июня с 18 до 20 часов. Его целью было привлечь внимание властей к теме завоза московского мусора в Ярославскую область», — указывает в заявлении депутат.

В проведении митинга ей было отказано «в связи с проведением в указанном месте и на ту же дату другого публичного мероприятия, информация о котором поступила из Департамента городского хозяйства мэрии».

В итоге митинг было предложено провести в парке Мира, который для таких массовых мероприятий мало приспособлен.

«По нашей информации, на площади Труда в городе Ярославля никаких публичных мероприятий не проводилось, в подтверждение этому прилагаю аудиовидеозапись, также есть свидетели отсутствия проведения публичных мероприятий или хозяйственно-коммунальных работ в это время», — сообщает Евгения Овод.

То же самое зафиксировали и жители Ярославля, которые фотографировали площадь Труда в обозначенное время. Не увидев танцев и песен, они предположили, что мэрия организовала и согласовала выгул голубей, поскольку только они неспешно гуляли по пустой площади.

«Считаю, что отказ носил надуманный и не мотивированный характер, делалось это с целью сбить протестный настрой граждан в отношении захоронения мусора, завезенного с территории других субъектов РФ в Ярославскую область», — отмечает депутат.

Она просит прокуратуру провести проверку законности и обоснованности отказа, в случае выявленных нарушений применить меры прокурорского реагирования и решить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.