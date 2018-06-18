Саки, Крым, 18 июня, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Подрядчика, ремонтирующего одну из улиц крымского города Саки, обязали выплатить штраф 3,9 миллиона рублей за то, что он не успел вовремя заменить асфальт, освещение и провести озеленение улицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Подрядчик, выполнявший реконструкцию улицы Интернациональной в городе Саки, к сроку исполнения контракта не произвёл необходимые работы в полном объёме. Суд, рассмотрев представленные прокуратурой доказательства, привлёк юридическое лицо к ответственности в виде штрафа в размере 3,9 млн рублей, должностное лицо — 390 тысяч рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле заместитель начальника Службы капитального строительства РК Михаил Головушкин заявил, что большинство контрактов, заключённых Службой в 2016 году, истекли в декабре 2017-го, однако по многим из них до сих пор не выполнены обязательства: в Черноморском, Евпатории, Ялте, Джанкое, Симферополе и Судаке. Таким образом, подрядчики не успели вовремя построить и сдать в эксплуатацию более полутора десятка детсадов, а теперь отказываются добровольно возвращать выданные им авансы — более полумиллиарда рублей.