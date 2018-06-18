Владимир, 18 июня, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Во Владимире решили не повышать стоимость обучения в детских садах. Планировалось, что плата вырастет с 15 июня, однако мэрия приняла решение повременить с ростом цен. Постановление об отмене решения, подписанное главой администрации Владимира Андреем Шохиным, опубликовано на сайте мэрии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анри Жоффруа. Детский сад

Как сообщил начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович, решение принято из-за того, что летом значительно уменьшилось количество детей, пребывающих в детских садах.

«Дети уезжают в деревню, на дачи, в отпуска с родителями. Меры по повышению платы за детский сад решили отложить», — цитирует представителя мэрии «Миг ТВ».

ИА REGNUM напоминает, что плата должна была вырасти примерно на 5%. Так, плата за ребенка, который находится в детском саду 12 часов в день, должна была увеличиться с 135 рублей до 142 рублей в день.