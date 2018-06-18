Во Владимире отложили увеличение платы за детские сады
Владимир, 18 июня, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Во Владимире решили не повышать стоимость обучения в детских садах. Планировалось, что плата вырастет с 15 июня, однако мэрия приняла решение повременить с ростом цен. Постановление об отмене решения, подписанное главой администрации Владимира Андреем Шохиным, опубликовано на сайте мэрии, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщил начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович, решение принято из-за того, что летом значительно уменьшилось количество детей, пребывающих в детских садах.
«Дети уезжают в деревню, на дачи, в отпуска с родителями. Меры по повышению платы за детский сад решили отложить», — цитирует представителя мэрии «Миг ТВ».
ИА REGNUM напоминает, что плата должна была вырасти примерно на 5%. Так, плата за ребенка, который находится в детском саду 12 часов в день, должна была увеличиться с 135 рублей до 142 рублей в день.