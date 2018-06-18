Москва, 18 июня, 2018, 14:37 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что ЕС мог бы продлить антироссийские санкции и до 4019 года.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

«ЕС продлил санкции по Крыму и Севастополю до 23 июня 2019 года. Чтобы каждый год не заморачиваться, могли бы продлить до 23 июня 3019 года или 4019-го», — написал в соцсети депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Крым никогда не перестанет быть российским, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя на год — до 23 июня 2019 года.