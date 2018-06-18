Ярославль, 18 июня, 2018, 14:35 — ИА Регнум. В центре Ярославля планируют поставить 15 интерактивных панелей для туристов LinkNYC, новые указатели и туалеты. Об этом говорится в информации мэрии города, представленной в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Аппараты LinkNYC в Нью-Йорке

Интерактивные панели LinkNYC получили свое название по аппаратам, поставленным властями Нью-Йорка на месте старых таксофонов. Благодаря этим приборам жители города и туристы могут подключаться к бесплатному WiFi, совершать звонки, заряжать мобильные устройства.

Такие устройства стоят во многих туристических городах мира. Их хочет установить инвестор — компания «Эр-Телеком». Первая такая панель находится в туристском информационном центре Ярославля, правда, без WiFi. Турист попадает на туристский портал Ярославской области, где сегодня размещен максимум информации о гостиницах и достопримечательностях», — сказала корреспонденту ИА REGNUM советник мэра Ярославля по развитию туризма, координатор проекта «Золотое кольцо России» Ольга Лилеева.

Также в центре Ярославля планируют разместить дополнительные указатели к музеям и гостиницам. Они будут выполнены в соответствии с рекомендациями министерства культуры. Также в центре города появятся новые туалеты.

Будут установлены санитарные модули — 2−3. Мы ждем рекомендаций экспертов в сфере туризма, которые скажут, где именно туристы нуждаются в них особенно», — сказала Ольга Лилеева.

Кроме этого в планах по развитию туризма участие в разнообразных выставках и форумах.