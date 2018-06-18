Москва, 18 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Футбольному фанату из Португалии и работнику администрации города Аленкер Элдеру Батишта хватило сил проехать всю Европу, чтобы посетить чемпионат мира по футболу — 2018 в России. Своими переживаниями он поделился с журналистами.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Велосипед

«Я повстречал добрый, любящий, чудесный народ и людей, которые всегда готовы прийти на помощь», — сказал Батишта в интервью РИА Новости, пояснив, что предубеждения против России и русских являются ошибочными.

По его словам, его поступок связан с желанием помочь благотворительной ассоциации Acreditar — Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, которая помогает детям с онкологическими заболеваниями.

В настоящее время велосипедист еще не добрался до Москвы. По плану, Красной площади он достигнет лишь в понедельник. Добавим, что общая протяженность выбранного им маршрута составляет 4700 километров.