Москва, 1 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, в России отмечают День работника морского и речного флота. Президиум Верховного Совета СССР постановил в 1980 году отмечать профессиональный праздник в первое воскресенье июля.

Магнус Энкель. Моряк за рулем в море

Основы управления морским транспортом как единой отраслью народного хозяйства страны были заложены в июле 1924 года, когда было образовано Акционерное общество «Совторгфлот». В его ведение перешли не только транспортные суда, принадлежащие различным ведомствам и акционерным обществам, но и порты, судоремонтные заводы, учебные заведения и сеть обслуживающих предприятий. К 1925 году под флагом «Совторгфлота» ходили 128 пароходов. Централизация позволила увеличить грузоперевозки в полтора раза. Постепенно флот стал пополняться новыми кораблями и к апрелю 1941 года имел уже 870 судов.

В годы Великой Отечественной войны транспортные суда совершали тысячи рейсов и выполняли боевые задачи в составе судов военно-морских баз. За это время советский транспортный флот перевез около 100 млн тонн необходимых стране и фронту грузов. Однако в период войны отрасль потеряла 380 судов, было разрушено было ста портов и портпунктов, а также судоремонтных предприятий.

Тем не менее в 1965 году морской транспортный флот СССР составил уже 1187 судов и вышел на шестое место в мире. В 1970—1980‑е годы в состав транспортного флота вошли сотни специализированных судов, были построены специализированные береговые комплексы. Большое развитие получили новые методы организации труда и управления отраслью с помощью автоматизированных систем. Советский флот стал равноправным партнером многих судовладельческих компаний мира и стал членом ряда международных организаций.

В 1990-х годах после распада Советского Союза отрасль оказалась в кризисе. Чтобы обеспечить потребности России в перевозке грузов и перевалке их в портах, правительство приняло в 1993 году Программу возрождения торгового флота России.

Внутренний водный транспорт сейчас представляет сложный производственно-технологический комплекс, в состав которого входит речной флот, инфраструктура внутренних водных путей, судоходные гидротехнические сооружения, речные порты, промышленные предприятия, судостроительные заводы и туристические компании. По протяженности внутренние водные пути практически в два раза превышают федеральные автомобильные дороги — 101,7 тыс. километров. При этом порядка 80% водных путей являются безальтернативными для возможности доставки грузов и пассажиров.

День работников морского и речного флота отмечают не только в России, но и на Украине. В Белоруссии — День работников водного транспорта.