Москва, 18 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Закон «больше одного не собираться», который действует в крупных музеях Москвы и Санкт-Петербурга, до провинциальных городов, похоже, ещё не дошел: посещать выставки компаниями и семьями и обсуждать увиденное, не опасаясь строгих замечаний, в большинстве небольших музеев не возбраняется.

Марина Каширская ИА REGNUM Провинциальные музеи пока можно посещать компанией

Марина Каширская ИА REGNUM Воронежский музей им. Крамского

Так, в Воронежском областном художественном музее им. Крамского в правилах посетителям запрещается курить, приводить животных, а также разводить огонь и кататься на роликовых коньках, громко разговаривать. При этом ничего не говорится о запрете на посещение музея группами (без заказа экскурсии) и на обсуждение экспозиции посетителями. Это проверил на себе и корреспондент ИА REGNUM, на днях побывавший на выставках, организованных в рамках Платоновского фестиваля: посетители — а многие пришли семьями и компаниями — спокойно обсуждали увиденное, смотрители выставки реагировали на это спокойно.

Марина Каширская ИА REGNUM На выставке

Такая же ситуация и в Муниципальном выставочном зале на Кирова, где в рамках Платоновского фестиваля открылась выставка художников-примитивистов: в Воронеж привезли полотна Пиросмани, Петрова-Водкина, Анри Руссо, Казимира Малевича. Никаких претензий к посетителям, пришедшим группами, смотрители выставки не предъявляли.

Марина Каширская ИА REGNUM Выставка

В Музей им. А. В. Анохина в столице Республики Алтай городе Горно-Алтайске, как передает корреспондент ИА REGNUM, вполне можно прийти группой — например, семьей. Рассказ о картинах и обсуждение их не возбраняются.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств правилами запрещено «осуществлять коммерческую и экскурсионную деятельность (за исключением уполномоченных сотрудников и аккредитованных музеем гидов)», но за громкие рассказы посетителей не притесняют.

Марина Каширская ИА REGNUM Провинциальные музеи открыты для всех посетителей

Запрет на громкие разговоры и на «экскурсионную деятельность» прописан и в правилах посещения Гатчинского дворца (Ленинградская область), но, по свидетельству корреспондента ИА REGNUM, музейные работники не предъявили никаких претензий посетителю, который довольно громко рассказывал своим спутникам об архитектурных особенностях дворца.

Свободно можно посещать неорганизованными группами и Музей истории Оренбурга.

Таким образом, можно предполагать, что до провинциальных музеев столичная мода на ограничение численности посетителей и полную тишину при осмотре экспозиции пока не дошла — например, в Третьяковской государственной галерее, как выяснилось, запрещено «собираться» группой более одного человека без предупреждения музея.

Марина Каширская ИА REGNUM На выставке

О вопиющем случае в одном из крупнейших и уважаемых российских музеев писало ИА REGNUM : на днях сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова — кандидат исторических наук Олег Айрапетов, кандидат исторических наук Максим Шевченко, доктор исторических наук Федор Гайда, а также несколько аспирантов и студентов, пришли на выставку работ В. В. Верещагина. Посетители обменивались мнениями, беседовали, когда к ним подошел сотрудник службы безопасности музея и сообщил, что «экскурсии запрещены без аккредитации».

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Более того, уже на выходе из музея к посетителям подошли два сотрудника безопасности, старший лейтенант МЧС и сотрудница музея, которая предложила «пройти». А затем разъяснила, что в случае прихода группой «от 1 до 20» необходимо подавать письмо с просьбой о разрешении на электронный адрес музея.

Подробности: Больше трёх не собираться? Экскурсии и немота. Открытое письмо в Минкульт

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Nps.gov В музее

По сообщениям читателей, подобная практика фиксировалась и в музеях Санкт-Петербурга, например, в Эрмитаже и Этнографическом музее. Но в то же время в Музее артиллерии и инженерных войск гулять группами и обсуждать увиденное можно свободно. Впрочем, даже московские музеи с детьми пока посещать можно и без «письма» руководству: в Музее Отечественной войны 1812 года (Москва) маме с пятилетним ребенком, которому мамой проводилась экскурсия, замечания никто не делал, даже, напротив, подсказали экспонаты, которые могут быть интересны ребенку.

Сами музейщики объясняют «перегибы» борьбой с незаконными экскурсиями (проблема действительно актуальная для Москвы и Санкт-Петербурга), а также стремлением музеев выполнить план по экскурсиям. Впрочем, заверила ИА REGNUM сотрудница государственного музея-заповедника «Петергоф», свободное общение посетителей никто не запрещает.