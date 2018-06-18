Москва, 18 июня, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Председателем правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева назначен глава МЧС России Евгений Зиничев. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Mchs.gov.ru Евгений Зиничев проверил боеготовность Авиационно-спасательной компании МЧС России

«Включить в состав комиссии министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничева Е.Н. в качестве председателя комиссии», — говорится в документе.

Напомним, на пост руководителя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева назначил 18 мая 2018 года своим указом президент РФ Владимир Путин.

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