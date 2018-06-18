Грозный, 18 июня, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Летний сезон открывается на новых курортах Северного Кавказа. Для всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи» в Чечне он станет первым. Его открытие состоится уже в предстоящее воскресенье 24 июня. На «Архызе» в Карачаево-Черкесии это уже не первый летний сезон, здесь открытие летней программы будет проводиться 23 июня.

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Гостей обоих курортов готовятся удивить разнообразием развлечений, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа». На «Ведучи» для туристов будут открыты конный клуб, страйкбол, детский бассейн, тир, кинотеатр. На канатной дороге можно будет подняться над курортом и осмотреть с высоты виды хребта Данедук. Любителей экстрима ждут экскурсии на квадроциклах, горных велосипедах и джипах.

В «Архызе» открывать сезон будут фестивалем парапланеристов, в программе которого полеты на точность и массовый полет спортсменов с дымовыми факелами. Полеты на параплане будут предложены и туристам, но в сопровождении опытных парапланеристов. Любителей экстрима на «Архызе» ждут велотрассы для маунтинбайка трех категорий сложности и другие развлечения.

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Напомним, курорты Архыз» и «Ведучи» входят в горнолыжный туристический кластер, который создается на Северном Кавказе. «Архыз» начал свою работу в 2013 году, «Ведучи» был открыт в январе 2018 года.

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