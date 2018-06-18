Москва, 18 июня, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Согласно информации синоптиков, в Москве, Саранске и Санкт-Петербурге, где 19 июня состоятся три матча чемпионата мира по футболу, ожидается дождливая, но тёплая погода. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

(сс) Alessandro Prada Дождь

По прогнозу метеослужбы, в Москве, где будут играть сборные Польши и Сенегала, ожидается +23…+25°C и дожди, в Саранске, где встретятся на поле футболисты из Колумбии и Японии, будет дождливо и воздух прогреется до +27°C, а в Санкт-Петербурге, где российские футболисты проведут матч со сборной Египта, также ожидаются осадки при +22°C.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня мэр города Волгограда Андрей Косолапов предупредил болельщиков и туристов о том, что из-за жаркой погоды необходимо соблюдать меры безопасности. В гостиницах города напоминают туристам о необходимости брать с собой воду и головной убор от солнца.

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