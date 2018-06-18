Брест, Белоруссия, 18 июня, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может посетить Пхеньян с визитом осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, такое мнение высказал координатор группы дружбы Госдумы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев (КПРФ).

Roman Harak Паспортный контроль, КНДР

«Я считаю, что визит Путина в КНДР может быть после поездки Валентины Матвиенко (спикер Совета Федерации намерена посетить КНДР 9 сентября, в этот день будет отмечаться 70 лет образования республики), то есть не раньше осени», — сказал Тайсаев журналистам.

Он напомнил, что российские парламентарии намерены посетить КНДР 12 октября.

В Бресте 18 июня открывается 54 сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в которой принимают участие депутация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным.