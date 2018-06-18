Москва, 18 июня, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В московских автобусах необходимо убрать турникет, закупить и установить около 2−3 тысяч валидаторов. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин перед столичным департаментом транспортной инфраструктуры. Об этом заявил в ходе приемки новых автобусов в парке ГУП «Мосгортранс» пишет «Вечерняя Москва»

Stolbovsky Турникет в автобусе в Москве

Собянин, подчеркнул, что «это большая работа, но до сентября 2018 года надо успеть установить валидаторы и открыть турникеты на всех автобусах». По его словам, в 2018 году автобусный парк ГУП «Мосгортранс» будет полностью обновлен. Также с 2018 года власти столицы начнут закупать электробусы.

Отмена турникетов сэкономит москвичам время на проезд

Отмечается, что с просьбой об организации бестурникетного входа обратились водители пассажирских автобусов. Валидаторы будут устанавливаться у каждой двери автобуса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заммэра по транспорту Москвы Максим Ликсутов заявлял, что в начале 2018 года, когда сняли турникеты в автобусах, количество безбилетников доходило до 13% — большой рост. По данным на конец марта, число «зайцев» снизилось. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5%.

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