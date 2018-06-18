Бишкек, 18 июня, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Бывший глава Бишкека Кубанычбек Кулматов в 1996 году незаконно получил паспорт гражданина Киргизии, введя в заблуждение сотрудников Первомайского паспортного стола Бишкека, сообщает 18 июня агентство «КирТАГ» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Sheremetievo-pulkov Паспорт Киргизии

По данным спецслужб, 11 октября 1995 года в связи с утерей паспорта гражданина СССР бывший мэр Бишкека получил российский паспорт. Через год, в ноябре 1996 года, Кулматов обменял свой якобы утерянный паспорт СССР на паспорт гражданина Киргизии.

14 июня против Кулматова возбуждено уголовное дело в связи с незаконным получением гражданства Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Первомайский районный суд Бишкека постановил арестовать и поместить Кубанычбека Кулматова в следственный изолятор. Бывший мэр подозревается в коррупции при реконструкции столичной ТЭЦ.

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Отметим, что отец Кулматова —Кенеш Нурматович Кулматовзанимал в Киргизии пост III секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР, позже был назначен Чрезвычайным Послом СССР в Шри-Ланке, Мальдивской республике, королевстве Непал. С 1992 по 1997 был Чрезвычайным Послом России в Танзании. С 1997 года занимает пост заместителя проректора по научной работе в Дипакадемии МИД РФ. Кенеш Кулматов дважды получал предложения возглавить Киргизскую ССР, сначала от Михаила Горбачева, затем — от председателя КГБ Владимира Крючкова.