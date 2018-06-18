Париж, 18 июня, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Французский певец Шарль Азнавур вынужден отменить пять запланированных на лето зарубежных выступлений, пишет газета Le Figaro 18 июня.

Шарль Азнавур

«После несчастного случая, который привел к двойному перелому плечевой кости, Шарль Азнавур находится в хорошем состоянии, однако медики посчитали, что лечение продлится дольше, чем ожидалось, — до августа», — заявил-пресс-секретарь певца.

94-летний Шарль Азнавур сломал руку 12 мая. На лето планировались концерты в Германии, Великобритании и Испании. По словам пресс-секретаря, артист сможет продолжить свои выступления в сентябре. Осенью Шарль Азнавур должен поехать в Японию, Австралию, Бельгию и на Украину. В апреле этого года был отменен концерт певца в Санкт-Петербурге из-за болей в пояснице.